المركز القومي للسينما يقيم فعاليات بنادي سينما الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية مساء أمس الثلاثاء فعاليات نادي سينما الإسماعيلية.

وتم عرض كلاً من فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة ، وفيلم نهاية خط بارليف إخراج عبد القادر التلمساني، وهي أفلام قام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بترميمها، وجاء عرض هذه الأفلام ضمن الفعاليات التي ينظمها المركز القومي للسينما للإحتفال بذكرى ٣٠ يونيو.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة تم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور وأدارها كلا من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

وأعقبت الندوة عدد من الفقرات الفنية وإلقاء الأبيات الشعرية ومن ضمنها قصيدة مصر تتحدث عن نفسها للشاعر حافظ إبراهيم والتي ألقاها إسلام حنفي.

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