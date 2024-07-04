كنزي دياب بـ"شورت قصير" وهاجر أحمد أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري داخل سيارتها في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها على "إنستجرام" من خلال "خاصية القصيرة".

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة كاجوال مرتدية تيشيرت وبنطلون أسود.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه صورة جديدة له برفقة جمهوره، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية "القصص القصيرة".

هاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأسود.

أسما شريف منير

ظهرت أسما شريف منير، ببطن مكشوف عبر حسابها على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها برفقة صديقتها.

أوس أوس

شارك الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، متابعيه صورة جديدة له برفقة الفنان أحمد فهمي والفنانة لبلبة من العرض الخاص لـ فيلم "عصابة الماكس" بالرياض.

كنزي عمرو دياب

خطفت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، الأنظار إليها بإطلالة جريئة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية "شورت قصير".

أوكا

ظهر مطرب المهرجانات أوكا برفقة الفنانة جواهر من كواليس استعدادهما لطرح أغنية "كاربونيتا"، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

رنا سماحة

شاركت الفنانة رنا سماحة، متابعيها، صورة جديدة لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".