ميمي جمال: "بدأت تمثيل وعمري 9 سنوات.. وهذه الأعمال أعتز بها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة ميمي جمال ذكريات بدايتها في عالم الفن، كاشفة عن الأعمال الفنية التي تعتز بها.

وقالت ميمي، ببرنامج "أسرار النجوم" على "نجوم إف إم" والذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "أنا بدأت من وأنا عندي 9 سنوات وعملت فيلمي (أقوى من الحب) و (انتصار الحب) مع كمال الشناوي وزهرة العلا وشادية وعماد حمدي، ثم توقفت فترة للدراسة ثم عدت مرة ثانية لعالم الفن بأدوار صغيرة حتى صنعت اسمي".

وعن الأعمال التي تعتز بها، أضافت: "في الدراما أختار (أوراق مصرية)، (بوابة الحلواني)، (الحاج متولي)، وفي السينما (خاللي بالك من جيرانك)، (البعض يذهب للمأذون مرتين)، و(لف ودوران)، وفي المسرح (عش المجانين) و (القشاش) و (هاللو دوللي) و (دو ري مي فاصوليا) مع سمير غانم".

يذكر أن، ميمي جمال شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "كامل العدد + 1" بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، أحمد كمال، تميم عبده، ألفت إمام.