ميمي جمال تكشف حقيقة وجود جزء ثاني لـ"العتاولة" وثالث لـ "كامل العدد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن تعاقدها على الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، والجزء الثاني من "العتاولة".

وقالت ميمي، ببرنامج "أسرار النجوم" على "نجوم إف إم" والذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "أحببت دور فوزية وشخصيتي جدا، والجزء الثالث بيتكتب ووقعت العقد بالفعل وهيتعمل حاجة حلوة بنفس أدوار الفنانين في الجزئين السابقين، والعمل كل الأدوار به كانت رائعة ومتشابكة، والمخرج خالد الحلفاوي أعطى كل ذي حق حقه في البروفة يعطينا فرص لو عايزين نقول حاجة أو فكرة، وكل واحد يقول اللي في نفسه وكان يعطينا روح رائعة في اللوكيشن هو مخرج رائع بجد".

وتابعت: "المشهد الأخير اللي كان بيني وبين وبدرة والتي كانت تقدم زوجة ابني الراحل والذي قدم دوره الفنان مصطفى درويش، وبقول لها (أنا بشحت الونس وأضطر أتحمل حاجات لا تعجبني ولكن أتحملها عشان مقعدش لوحدي)، وكان من المشاهد الحلوة واللي عرفت الناس على شخصيتي في المسلسل".

واستكملت: "أتمنى ربنا يعطيني عمر وأحضر أفراح أحفادي، وكل تفكيري أني أشتغل وأشوف أولادي أو أسافر ولا أريد حاجة أخرى تشغل ذهني".

وأضافت: "وقعت (العتاولة 2) بنفس الشخصيات موجودة، ومش عارفة إيه السكة الجديدة للسيناريو، وإن شاء الله يطلع بشكل مختلف، والورق فيه سكك مختلفة وهذا يصنع فرصة لتنوع الأدوار".

يذكر أن، ميمي جمال شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "كامل العدد + 1" بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، أحمد كمال، تميم عبده، ألفت إمام.