هكذا احتفل أكرم حسني بعيد ميلاد شيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان أكرم حسني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بعيد ميلاد صديقه الفنان شيكو الذي يوافق اليوم الخميس 4 يوليو.

ونشر أكرم، صورة له مع شيكو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد أوسم وسيم".

ويعد شيكو من مواليد عام 1980، وشارك مع صديقيه أحمد فهمي، وهشام ماجد في تكوين فرقة فنية خلال فترة الدراسة الجامعية عرفت باسم "تمر هندي للإنتاج الفني"، والتي قدموا من خلالها عدة أفلام ساخرة منخفضة التكلفة، كان أشهرها على الإطلاق و أكثرها صيتًا هو فيلم"رجال لا تعرف المستحيل".

اكتشفهم الكاتب والمنتج محمد حفظي، وقدمهم من خلال مسلسل "أفيش وتشبيه" وفيلم "ورقة شفرة".

قدم شيكو بعد ذلك مع شريكيه فيلمين آخرين لاقا الكثير من النجاح وهما "سمير وشهير وبهير" و "بنات العم"، كما قدموا أيضا المسلسل الكوميدي "الرجل العناب".

وكانت آخر الأعمال الفنية لشيكو مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024 وشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز وآية سماحة وشريف رمزي وحمزة العيلي ومن إخراج محمد آمين.