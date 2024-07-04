شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلاً غنائيًا فى أعياد بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة إليسا حفلا غنائيا يوم 18 يوليو الجارى في أعياد بيروت، ومن المقرر أن تقدم إليسا لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية إليسا ألبومها الجديد الذى جاء بعنوان "أنا سكتين" والألبوم مكون من 12 أغنية، وقد أجلت إليسا طرح الألبوم أكثر من مرة وبنسبة كبيرة هيمن صناع الأغانى المصريون على ألبوم ملكة الإحساس.

أغانى ألبوم "أنا سكتين"



"بتمايل على الـ BEAT" كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع أمين نبيل.

“أنا سكتين" كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور توزيع أحمد إبراهيم.

"فرحانة معاك" كلمات نادر عبد الله، ألحان Ghokhan Ors توزيع أحمد إبراهيم.

"كله وهم" كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

"العقد" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى توزيع جلال حمداوي.

"شو كان بيمنعك" كلمات وألحان مروان خوري توزيع عمر صباغ.

"النظرة الأولى" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى توزيع جلال حمداوي

"من أول السطر" كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب توزيع جلال حمداوي.

"نظرات" كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

"حلالي" كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد إبراهيم.

"حظي ضحكلي" كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

"خوليو وفيروز" كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.

وكتبت إليسا رسالة لكل جمهورها، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "لقد كان هذا الألبوم بمثابة عمل حب والتغلب على تحديات لا حصر لها على طول الطريق قبل طرحه، كل ما كنت أتمناه أن أشارككم فرحتى بالألبوم لنحتفل معا".

وتابعت إليسا : "الألبوم ما يخصنيش أنا لوحدى لكن يخص كل روح اشتغلت من قلبها وبجهد فى الألبوم، ولكل معجب أنتظره بصبر، فى النهاية الأشياء الجيدة تأتى لأولئك الذين ينتظرون، أخيرا ألبومى نزل ومتوفر على كل المنصات الموسيقية".