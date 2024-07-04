شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Furiosa: A Mad Max Saga يحقق 171 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Furiosa: A Mad Max Saga إيرادات وصلت إلى 171 مليونًا و 396 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 24 مايو الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و28 دقيقة، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga بين 67 مليونًا و 196 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و 104 مليونًا و 200 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

العمل من بطولة آنيا تايلور جوي ويشاركها البطولة كريس هيمسوورث، توم بيرك، لاتشي هولم، ناثان جونز وغيرهم، ومن إخراج المخرج جورج ميلر.

تلعب تايلور جوي دور البطولة في الفيلم كنسخة أصغر من فيوريوسا باعتبارها الشخصية المميزة، والتي تم تصويرها سابقًا في فيلم Mad Max: Fury Road للنجمة العالمية تشارليز ثيرون.

وبالعودة إلى ما قبل أحداث Fury Road، يتتبع الفيلم الجديد قصة الشابة Furiosa التي تم اصطحابها بعيدًا عن Green Place of Many Mothers وإجبارها على إيجاد طريقة للبقاء على قيد الحياة.