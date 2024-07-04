نتفليكس تحذف مشهد +18 بسبب تاجر مخدرات.. اعرف القصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أمرت منصة نتفليكس بحذف مشهد جنسي من أحد مسلسلاتها بعد شكوى من أحد تجار المخدرات، حيث اضطرت المنصة إلى دفع آلاف الجنيهات لتاجر المخدرات بسبب مشهد في مسلسل Cocaine Coast، حيث يعرض مشهدًا جنسيًا بينه وبين زوجته.

نجح لوريانو أوبينيا، 78 عامًا، الذي سُجن بتهمة تهريب المخدرات وغسل الأموال، في رفع دعوى قضائية ضد منصة نيتفلكس مقابل 15000يورو بتهمة انتهاك الخصوصية في محكمة في إسبانيا.

كما أخبر القاضي الذي يرأس القضية أن منصة نتفليكس يجب عليهم حذف المشهد الذي يتم عرضه خلال اللحظات الافتتاحية للمسلسل.

بدء أوبينيا إجراءاته ضد نتفليكس عند طرح Cocaine Coast، زاعمًا أن المسلسل سبب له “ضررًا معنويًا”، وكان يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 1.5 مليون يورو.

في عام 2023، قال محامي أوبينيا: “لقد تدهورت حياة السيد لوريانو أوبينيا بشكل كبير منذ بث هذا المسلسل لأنه تم تصويره على أنه شخص قادر على قتل حياة شخص آخر، عنيف، متحيز جنسيًا، مهرب كوكايين، عاجز، شرير، خائن، وأب سيء، وزوج سيء، ووحشي، وأحمق، ومنتقم، ومسيء للنساء، وجاهل، وعضو في المافيا”.

ومع ذلك، رفضت المحكمة هذه الادعاءات.

وقال القاضي إن المسلسل “المستوحى من الواقع” لا يمكن أن يخضع “لمطلب الصدق”، وأضافوا أيضًا أن شخصية أوبينيا في المسلسل لم تكن “مختلفة تمامًا” عن الصورة و”السلوك” اللذين قدمهما بنفسه في حياته الشخصية.

يعتمد مسلسل Cocaine Coast الذى عرض على منصة نتفليكس على ظهور عشائر المخدرات في جاليسيا في اسبانيا، في الثمانينيات والتسعينيات.

ويدور مسلسل Cocaine Coast في جاليسيا بإسبانيا في الثمانينيات، بعد أن أصبح صياد شاب مهربًا ناجحًا للكوكايين من خلال تزويد موردي أمريكا اللاتينية بنقطة دخول أوروبية”، العمل عرض في 2018، وتكون من 10 حلقات.