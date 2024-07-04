تفاصيل القبض على حامد سنو مغني فرقة “مشروع ليلى” في نيويورك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أُلقي القبض مساء أمس الثلاثاء، على المطرب حامد سنو العضو الرئيسي لـ فرقة “مشروع ليلى”، أثناء مشاركته في تظاهرات تضامنية مع فلسطين، في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للمطرب يظهره مقيد اليدين من قبل قوات الشرطة الأمريكية.

كانت المظاهرات تهدف إلى إيقاف موكب للمثليين وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، والتي ارتدى فيها حامد سنو وشركائه ملابس تحمل عبارة كوير (مثلي) كما حملت شعار “الحرية لفلسطين” باللغتين الإنجليزية والعربية.