شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلاً غنائيًا بالساقية يوم 24 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم على الحجار ، حفلا غنائيا كبيرا بساقية الصاوى بالزمالك يوم 24 يوليو الجارى، ويبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة مساء.

ويقدم الحجار خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته التى يعشقها جمهوره، ومنها الأغانى الوطنية والأغانى الرومانسية أيضا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و" قلب الحبيب " و" مكتوبالى "، و" غزالة " و" الزين والزينة " و" لو تعرفى " و" من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة " و" أسهرلك.



على الحجار

يذكر أن كشف الفنان علي الحجار، كواليس أغنية "أجمل حاجه بجد فيكي مش عنيكي"، للفنان صلاح عبد الله، قائلا: "أنا لقيته ناشرها على صفحته على فيسبوك، فطلبت منه غناء كلماته، وتحدثت مع شادي مؤنس لتلحين المقطع لإغراء صلاح عبد الله لتكملة الأغنية".

وتابع علي الحجار، في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يذاع عبر قناة ON: "شادي مؤنس سمعني مقطع صلاح عبد الله في التليفون، ثم اجتمعنا نحن الثلاثة، وصلاح عبد الله سعد جدا بالأداء".