شكرا لقرائتكم خبر عن إيدي ميرفي: رفضت تعاطى الكوكايين مع جون بيلوشي وروبن ويليامز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى إيدي ميرفي أنه في وقت مبكر من حياته المهنية رفض الكوكايين من النجمان الراحلان جون بيلوشي وروبن ويليامز، في مقابلة حديثة مع New York Times، تحدث ميرفي عن الموقف الذى تعرض له في إحدى الحانات التي كان يديرها بيلوشي والممثل والكاتب العالمى دان أيكرويد عندما كان يبلغ 19عاما.

حيث صرح ميرفي قائلا:" لقد كنت أنا وبيلوشي وروبن ويليامز، وبدأوا في تعاطي الكوكايين، ورفضت في وقتها، ولم أتخذ تجاههم أي موقف أخلاقي، لأننى كنت غير مهتم، ولكننى أحب أن أؤكد أن ما حدث كان عناية الإلهية، شعرت أن الله ينظر إليّ في تلك اللحظة".

كما كشف النجم العالمى إيدى ميرفى أنه من الممكن أن يطرح فيلم Shrek 5 إلى السينمات في وقت مبكر من العام المقبل، وذلك بعد مرور 23 عامًا على عرض أول فيلم لـ Shrek في دور السينما.

في حديثه في مقابلة مع Collider، أكد ميرفى أن الفيلم الجديد قيد الإنتاج بالفعل، وأشار إلى احتمالية وجود فيلم مستقل أيضًا عن الحمار المفضل للجميع، حيث صرح قائلا:" لقد بدأنا في عمل Shrek 5 منذ 5 أشهر، على أن يطرح Shrek في دور العرض، ومن ثم من المقرر أن يطرح فيلم عن Donkey".

وعندما سُئل عما إذا كان يسجل صوته لكلا الفيلمين في وقت واحد، قال ميرفى: “لا، ليس في نفس الوقت. لقد بدأت بتسجيل فيلم Shrek، وأعتقد أنه سيصدر في عام 2025، على أن نبدأ في العمل على فيلم Donkey بعد ذلك".