حبيبة برادلي كوبر السابقة: الانفصال لم يكن سهلاً على الإطلاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المغنية العالمية سوكي ووترهاوس عن العواقب التي أعقبت انفصالها عن النجم العالمي برادلي كوبر وقالت، إنها كانت فترة مربكة ومنعزلة، وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 10 سنوات منذ أن أعلن الثنائي انفصالهما في عام 2015 بعد علاقة رومانسية استمرت عامين، إلا أن ووترهاوس، 32 عامًا، قالت في مقابلة جديدة أن الانفصال لم يكن سهلاً على الإطلاق.

حيث صرحت ووترهاوس قائلة: “أنا أقوى في هذه المرحلة، ولكن القصة التي حدثت لم تكن سهلة، وأوقات كثيرة لم أتمكن من شرح شعوري أو احساسي في حينها، وعملت كثيراً على تحسين نفسي”.

عندما بدأت علاقتهما الرومانسية كانت تبلغ ووترهاوس 21 عامًا، وكان كوبر، البالغ من العمر الآن 49 عامًا، يبلغ من العمر 38 عامًا.

مشيرة إلى أنها تعتقد أن حسرة الماضي “تبقى فيك دائمًا”، أوضحت ووترهاوس كيف تغيرت حياتها العاطفية مع تقدمها في السن.

وقالت المغنية والممثلة: “إن العشرينات من عمرك فترة سادية، الحب الذي عشته في ذلك الوقت لم يكن سوى حجر، ومع مرو الوقت اكتشفت أن الطريقة التي شعرت فيها بالحب ما هي الا عقاب، ولكن عندما تصل إلى الثلاثينيات من عمرك، فأنك تفكر في الاحترام المتبادل أكثر”.

التقت ووترهاوس بخطيبها الحالي النجم العالمى روبرت باتينسون، في ليلة ألعاب بـ هوليوود عام 2018، وبدأ الاثنان في المواعدة في ذلك العام، وأعلنا خطبتهما في ديسمبر 2023.