بعد زواجها .. هاني شاكر يوجه رسالة لـ نجوى كرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان هاني شاكر، رسالة للفنانة نجوى كرم بعد إعلانها الزواج مؤخرا من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

ونشر شاكر، صورة نجوى كرم وزوجها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الصديقة الغالية والأخت العزيزة والفنانة الكبيرة نجوى كرم من قلبي.. ألف مبروك على الزواج السعيد".

وأضاف: "بتمنالك كل السعادة والحب والاستقرار، ربنا يسعدكم ويسعد أيامكم إن شاء الله".

وتزوجت نجوى كرم من رجل الأعمال عمر الدهماني الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمر سالم الدهماني، كذلك صاحب Moments للإنتاج الفني، وهي التي نظّمت حفل رومانيا.

كما تعرف عمر الدهماني على نجوى كرم عام 2021 وعاشا قصة حب لمدة 4 سنوات، وتزوجا منذ عام مضى، وأعلنت الفنانة الزواج في حفلها الأخير بألمانيا.

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