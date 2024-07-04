منصة "شاهد" تعرض مسلسل الأنيمي الجديد "جريندايزر يو" بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت منصة "شاهد" عن عرضها مسلسل الأنيمي الجديد "جريندايزر يو"، وذلك كثمرة شراكتها المستمرة مع شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك".

ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل على منصة "شاهد" ابتداءا من يوم 5 يوليو الجاري.

في هذا السياق، شدد طارق الإبراهيم، مدير المحتوى في منصة "شاهد" ومدير عام قناتي MBC1 وMBC دراما، على أهمية التعاون الاستراتيجي المستمر مع شركة مانجا للإنتاج.

وأضاف: "تحظى أعمالها ببصمة فريدة تمنحها قيمة مضافة لدى جمهور"شاهد" الواسع بمختلف فئاته وشرائحه العمرية".

يُذكر أنه تم إنتاج الرسوم المتحركة لمسلسل "جريندايزر يو" من قبل استوديو GAINA بإشراف مؤلف السلسلة الشهيرة جو ناجاي.

ويضم طاقم فريق عمل مسلسل "جريندايزر يو" المخرج العام ميتسوؤو فوكودا ومصمم الشخصيات يوشيوكي ساداموتو ومصمم الشخصيات الفرعية ماري اراكي. وقام بكتابة السيناريو إيتشيرو أوكوتشي، وكتابة النص تاتسوهيتو هيجوتشي، والتصميم الميكانيكي واتارو ايناتا، AF_KURO، جونيتشي اكوتسو (Astrays).

وأعمال التصميم من خلال Pinakes، توميوكي آوكي، Zenseava، ماساتو يوشيناجا. والمحركون الرئيسيون هم هيروكي تايجا، تاكاشي هاشيموتو، ماساهيرو ياماني، تورو يوشيدا. وتم إخراج الخلفيات من قبل هيروشي كاتو، هيروفومي ساكاجامي (Totonyan) وتم تصميم الألوان من قبل توموي يوشيمورا والتصوير السينمائي من قبل اتسوشي اوسوتا (Nexus). إخراج الصوت يوكيو ناجازاكي. والمؤثرات الصوتية من قبل توشيا وادا، ماكي تاكوما (Swara Pro). وقاد الجانب الموسيقي الملحن الشهير كوهي تاناكا وتم إنتاج الموسيقى من قبل PONY CANYON.