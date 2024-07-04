شكرا لقرائتكم خبر عن مني عبد الوهاب: نعتمد على خبرات العاملين بالشركة المتحدة في مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

قالت الإعلامية منى عبد الوهاب، المتحدث الرسمي لـ مهرجان العلمين في حوارها مع ”الخليج 365”، "المهرجان يعتمد بشكل كبير على خبرات العاملين والمعنيين في الشركة المتحدة وقنواتها، إضافة إلى تعاونات مع شركات أخري.



وأضافت مني عبد الوهاب إن تخصيص مهرجان العلمين لـ 60 بالمائة من أرباح المهرجان لصالح فلسطين هو واحدة مما تقدمه مصر للقضية الفلسطينية.

وأشارت منى عبد الوهاب إلى أن مهرجان العلمين يحمل الكثير من المفاجآت، مشيرة إلى أن هناك مجهودا مضاعفا هذا العام عن العام الماضى، واستكمال لمسيرة ونجاح الدورة الأولى.

وأكملت منى عبد الوهاب أن فعاليات مهرجان العلمين متنوعة بشكل كبير، والمهرجان مصمم خصيصا لكل أفراد الأسرة، سواء من خلال الحفلات أو العروض المسرحية والشعرية والأنشطة الرياضية ومهرجان نبتة.



فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية تنطلق فى الفترة من 11 يوليو الجارى حتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتى تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضى.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان إحياء 10 حفلات غنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربى، أبرزهم: محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، تامر عاشور، ويجز، كايروكى، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء فى الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير فى تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسى عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكى، وغيرهم.