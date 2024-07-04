شكرا لقرائتكم خبر عن جواهر لـ الخليج 365: لم اعتزل الغناء ووفاة والدتى كانت السبب فى الابتعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة جواهر ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” وفي لقاء خاص قالت جواهر : غير حقيقى أنى اعتزلت الغناء ولكن ابتعدت فترة بسبب وفاة والدتى، وبعدها كانت هناك فترة ابتعاد اضطرارية بسب الثورة والكورونا ولكنى عدت بعد هذا الغياب بقوة لعالم الغناء وانتهت من تصوير أغنيتى الجديدة بالمشاركة مع المطرب اوكا .

وأضافت جواهر أنها بصدد تجهيز عدد من الأغانى الجديدة وسوف تطرحها أغنية تلو الاخرى



جواهر

يذكر أن جواهر تعكف على التحضير لمجموعة من المفاجآت عقب طرح أغنيتها مع أوكا ومن المقرر أن تعلن عنهم قريبًا.

وكان أوكا قد طرح منذ أسابيع أغنية "مشيت في شارع الغرام" وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي مختلف المنصات.

وطرح أوكا الأغنية الدعائية لفيلم "علي الماشي" للنجم علي ربيع الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي وشاركه الغناء الفنانين عبد الباسط حمودة وحوده بندق.

وشارك الثلاثي عبدالباسط حمودة وأوكا وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم الأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع