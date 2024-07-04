شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان: المغاربة ذواقين للموسيقى.. وأعود لتيميتار بعد غياب 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

تطل الفنانة السورية فايا يونان على جمهورها المغربي بعد غياب خمس سنوات، عبر حفل غنائي على مسرح الهواء الطلق في مدينة أغادير، مساء اليوم الخميس.

وتفتتح فايا فعاليات الدورة التاسعة عشر من مهرجان تيميتار الدولي للموسيقى الأمازيغية والعالمية، في ليلة غنائية تشهد عشر حفلات متواصلة على مسرحين مختلفين في نفس التوقيت.

وقالت فايا يونان لـ ”الخليج 365” أنها تعشق الغناء في بلاد المغرب نظرا لكون الجمهور المغربي ذواق للموسيقى ويقدر الفن الحقيقي ويتفاعل بكل حماس في كل حفلة، مضيفة أنها لم تنس تلك الليلة التي عاشتها في مهرجان تيميتار منذ خمس سنوات، بكل الحب الذي تلقته من المغاربة".

كما وصفت فايا مهرجان تيميتار بالتاريخي، نظرا لكونه أقدم الكرنفالات الموسيقية في أغادير، وله جمهوره الذي يستقطبه سنويا من كل المدن المغربية لحضور حفلاته والانغماس في روح الموسيقى الأمازيغية الأصيلة، موضحا أنها تحضر عدة مفاجآت غنائية للجمهور المغربي مع العرض الحي الأول لهم لألبومها الأخير "أصواتنا"، متعدد اللهجات العربية في أغانيه".

وتستهل فايا يونان أولى سهرات تيميتار الغنائية على مسرح الهواء الطلق والتي تشهد إطلالات عربية ومغربية متنوعة، من بينها الفنانة المغربية أوم والمطرب المغربي زكريا الغفولي وحفل استثنائي للفنان حمزة نمرة على مسرح ساحة الأمل.