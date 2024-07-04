“خلكم بحسرتكم مقهورين”.. أحلام تقطع الطريق على خلاف جديد مع أصالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قطعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الطريق على خلاف جديد مع أصالة نصري، عقب جدل الشبه بين لحن أغنيتها “صوت الأنا” (2023) وأغنية “بتسألني” الصادرة أخيراً في ألبوم الفنانة السورية الجديد.

وغرّدت أحلام عبر حسابها الرسمي على منصة “أكس” رداً على متابع: “تبي محتوى اكتب فقط اسمي أحلام أكبر محتوى ليه أصالة ملحنة أقول لكم ارتفعت نسبة الغباء محد يصدقني وأنا وأصالة وأنغام نموت في بعض خوات طول العمر وانتوا ني ني، حرة ما في مشاكل انقهروا انقهروا، وكل شخص يكتب عن لسان حاله. واصلاً حتى صوت الأنا بخليها تغنيها وانتوا خلكم بحسرتكم مقهورين مني ومن وأصالة وأنغام”.

وكانت أحلام علّقت بكلمات من أغنية “صوت الأنا” على تدوينة جاء فيها أن “بتسألني” من أعظم 6 أغان خليجية على الإطلاق، فكتبت: “الصمت بضجيج الكون أنا الصبر وأنا المفتاح”.

يُذكر أن في تاريخ الفنانتين سنوات طويلة من الخلاف سادت العلاقة. ودام الانقطاع طويلاً بينهما، إلا أنه لم يكن هادئاً. فقد اشتعلت الجبهة بينهما مرات عدة ليشهد موقع التغريدات “تويتر” تصريحات وتصريحات مضادة وحرباً بين المعجبين. لكن النهاية كانت سعيدة في عام 2020 حين أعلنا تصالحهما.