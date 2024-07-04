أحمد حلمي يسخر من أحمد وعمرو سعد في برنامجهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان أحمد حلمي ضيفاً على أولى حلقات برنامج “بيت السعد” الذي يقدّمه الأخوان أحمد وعمرو سعد على قناة mbc1، حيث تحدث عن أعماله ونجاحه في الكوميديا، كما سخر من تقديم الأخوين السيئ للبرنامج ومازحهما بالقول: “أنتم إيه اللي عملتوه في نفسكم ده؟”.

وقال حلمي: “أحب الكوميديا الإنسانية الواقعية، وهذا سر نجاح الخلطة الكوميدية التي قدّمتها في أفلامي، وأقرب فيلم الى قلبي هو “إشاعة حب””. وأضاف: “أنا أحب كوميديا الموقف أكثر من الإفيهات، وسرّ الخلطة الكوميدية بتاعتي إنها تكون كوميديا إنسانية، وأحب كوميديا الموقف، وكوميديا الإفيهات أيضاً ولكن التي تكون داخل الموقف”.

وسخر أحمد حلمي من سوء إدارة أحمد وعمرو سعد للحلقة، فمازحهما قائلاً: “إحنا في موقف عبثي ومش هاشتغل معاكم تاني، أنا حاسس إنكم متورطين ورطة مش قدها”، ليردّ الأخوان: “إحنا أصلاً مش مرتاحين وهنتعامل معاك براحتنا وعلى حريتنا”.

وتابع: “لو جالي عفريت من عفاريت تحقيق الأحلام، ليا عنده 5 طلبات وهي: العالمية والوصول إلى هوليوود، والصحة والستر، إن يبقى صوتي الغنائي حلو وألعب على أي آلة موسيقية، وأن الدولار يبقى بثلاثة جنيهات، نفسي أرجع لسنّ المدرسة وأتعلّم مزيكا… مش بندم على الوقت اللي راح ولكن مكنتش أتمنى التدقيق الكتير في اختيار الأعمال، ودلوقتي هانظر للكم اللي فيه الحد الأدنى من المضمون”.

وأدّى أحمد حلمي وعمرو سعد موقفاً تمثيلياً درامياً برع الاثنان في تقديمه ولاقى استحسان الجمهور، ثم غنّى أحمد أغنية حزينة تعبّر عن الموقف، وقدّم الثلاثة بعدها أغنية “أه ولا لأ”.