في سريّة تامة.. دينا الشربيني تبدأ التحضير لـ”كامل العدد 3″

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سرّية تامة، بدأت الشركة المنتجة لمسلسل “كامل العدد” الذي عُرض جزءاه الأول والثاني في موسم رمضان لعامَي 2023 و2024، في التعاقد مع أبطال العمل لتقديم الجزء الثالث منه.

وعلمت “لها” أن الفنانة دينا الشربيني بدأت بجلسات التحضير للمسلسل بمصاحبة نجوم الجزءين السابقين منه وبعض النجوم الجدد الذين سوف ينضمون الى العمل.

وآثرت الشركة عدم الإعلان عن بدء التحضيرات للمسلسل ليكون مفاجأة للجمهور، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في موسميه السابقين.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل وأبطاله قد قاموا بلفتة إنسانية حين أهدوا الجزء الثاني من العمل الى روح الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي شارك في الجزء الأول من المسلسل ولم يمهله القدر للمشاركة في جزئه الثاني.

مسلسل “كامل العدد” هو بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب…، ومن تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.