“خيانة وتشويه سمعة”.. هاني فرحات يقاضي طليقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت ميرفت الديب، محامية الموسيقار هاني فرحات، مفاجأة من العيار الثقيل حيث أعلنت أن موكلها أعلن مقاضاة طليقته مي فخري، بسبب تشويهها لصورته بعد الانفصال.

وأصدرت الديب بيانًا صحافيًا أوضحت من خلاله حقيقة ادعاءات الفنانة مي فخري طليقة فرحات، عن طلاقها غيابيًا وبعض التفاصيل حول زواجهما، والتحدث عنها في وسائل الإعلام.

وقالت الديب في بيانها: “كل ما تحدثت به مي فخري في وسائل الإعلام من تشهير وخيانة وتشويه سمعة تم التوجه به إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وسيتم إبلاغ كل وسائل الإعلام به لأننا لا نرغب إلا في إظهار الحقائق بالمستندات”.

وتابعت: “حرصت المدعوة مي فخري طليقة المايسترو هاني فرحات على الادعاء كذبا وافتراء عليه في بعض وسائل الإعلام في محاولة منها لتشويه سمعته والنيل منه، خاصة أنه يحظى باحترام كل فئات المجتمع وزملائه في الوسط الفني ويركز في عمله”.

وأضافت في بيانها: “ولم يكن هاني فرحات يومًا طرفًا في أي مشكلة، ويحظى بحب واحترام الجميع، ولذلك حقق نجومية ضخمة على المستويين المحلي والعالمي، ورغم صمتنا خلال الفترة الماضية -لأن اتجاهنا هو الحفاظ على سمعة وأعراض الأشخاص، لكن استمرار الادعاءات دفعنا إلى توضيح الحقائق بالمستندات حتى يعرف الرأي العام الحقيقة كاملة، دون تزييف أو كلام مرسل هدفه التشويه”.