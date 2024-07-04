أبرز تصريحات أحمد حلمي في برنامج "بيت السعد".. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - "بيت السعد".. تصدر اسم برنامج الفنانين عمرو وأحمد سعد، في أولى حلقاته، بعد انطلاق عرضه أمس، الأربعاء، عبر شبكة قنوات MBC مصر.

حل النجم أحمد حلمي، ضيف أولى حلقات برنامج "بيت السعد"، ويبحث الكثير من الجمهور عن تفاصيل الحلقة.

أغنية "آه ولا لأ" لـ أحمد وعمرو سعد وأحمد حلمي

وطرح المطرب أحمد سعد، أغنية جديدة بعنوان "آه ولا لأ" تجمعه بشقيقه الفنان عمرو سعد والفنان أحمد حلمي من برنامج "بيت السعد"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية كلمات مصطفى حدوتة، ألحان حمني، توزيع إيهاب كليوبيكس.

أبرز تصريحات أحمد حلمي في برنامج بيت السعد

أحيانًا أشعر بأني ظالم نفسي في بعض الأشياء وأوقات أشعر بأني مظلوم.

لو طلعلي عفريت هطلب منه أول حاجة إن أنا أوصل للعالمية.

والحاجة التانية إن الدولار يوصل لـ 3 جنيهات .

. كان حلم حياتي إن صوتي يطلع حلو وأتعلم العود .

أحمد حلمي يستعد لـ فيلم قصة مدينة

يستعد الفنان أحمد حلمي، للتحضير لفيلم جديد بعنوان "قصة مدينة"، إخراج محمد شاكر خضير وإنتاج محمد السعدي.

كما يشارك ضيف شرف في فيلم الست، بطولة منى زكي الذي تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.