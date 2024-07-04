شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد لـ الخليج 365: صحتى بخير وأخبار مرضى شائعات والان مع تفاصيل الخبر

طمأن الفنان القدير توفيق عبد الحميد الجمهور على صحته من خلال تصريح خاص لـ الخليج 365، حيث قال إنه بخير وأن أخبار مرضه هي أخبار كاذبة تسببت في ازعاج المقربين، وأن كل ما يشاع عن حالته الصحية لا أساس له من الصحة.

وُلِد توفيق عبد الحميد في حي شبرا في مدينة القاهرة، وبدأ الفنان رحلته مع الفن من خلال خشبة المسرح، وشارك في عدد من المسرحيات، لكن إنتاج الأبرز والأمير كان من خلال التليفزيون حيث قدم عددًا من الأدوار الهامة والتاريخية في الدراما من أشهرها دوره في مسلسل “حضرة المتهم أبي”، ودوره في مسلسل “الناس في كفر عسكر”، ودوره في بوابة الحلواني، وحديث الصباح والمساء، وغيرها من الأدوار الهامة.

وبدأ تمثيل في المرحلة الثانوية، من خلال المدرسة ومراكز الشباب، والتحق بكلية حقوق جامعة عين شمس، وبسبب مشاركته في مسابقة مسرح الجامعات، وحصوله على المركز الأول، نصحوه بعض أعضاء لجنة التحكيم، بدخول المعهد العالي للفنون المسرحية.

ومن خلال المعهد، رشحه ممدوح الليثي؛ عشان يمثل في مسلسل الوليمة، كوجه جديد، لكن واجهته مشكلة دخوله الجيش، خصوصًا إن المسلسل كان بيتعطل؛ بسبب الظروف الصحية للنجوم المشاركين فيه، زي تحية كاريوكا وعماد حمدي، لدرجة إن فيه مشاهد صورها بعد دخوله الجيش، وهو حالق شعره.

وجسد الفنان توفيق عبد الحميد أكتر من 75 عملا فنيا، ما بين سينما، وتليفزيون، ومسرح، وسهرات تليفزيونية فمن المسلسلات مثلاً: "الوعد الحق، أيام المنيرة، العائلة، أم كلثوم، حديث الصباح والمساء، قاسم أمين، أين قلبي، أميرة في عابدين، كناريا وشركاه، فريسكا، حضرة المتهم أبي.

ومن أشهر أفلامه في السنيما: "طيور الظلام، رحلة الحلاج، مافيا، حلم العمر، وغيرها من الأدوار.



توفيق عبدالحميد

الفنان توفيق عبد الحميد



الفنان القدير توفيق عبد الحميد



توفيق عبدالحميد



توفيق عبد الحميد