"بـ طرحة زفاف".. مايا دياب تخضع لأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مايا دياب متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء حضورها بختام برنامج المواهب سمعونا

ونشرت مايا، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ بدلة قصيرة باللون الأبيض وطرحة زفاف.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ملاك، يا قمورة، بحبك كتير، ملكة الإغراء، روعة، الله يحفظك حبيبتي".

يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و "تقلان" ، و "كلن قالولي".

https://www.instagram.com/p/C8-NwADocw1/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

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