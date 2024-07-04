أول ظهور لـ حمادة هلال بعد تعرضه لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طمأن الفنان حمادة هلال متابعيه، على حالته الصحية بعدما أعلن عن تعرضه لوعكة صحية، عقب عودته من أداء فريضة الحج.

ونشر حمادة، مقطع فيديو على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وقال: "الحمد لله أنا بخير، وعكة بسيطة، وبفضل ربنا ودعواتكم الحلوة ربنا كرمني وعدت على خير"، ولم يكشف عن أي تفاصيل حول الحالة التي مر بها.

يذكر أن الفنان حمادة هلال شارك في موسم رمضان 2024، بمسلسل "المداح- أسطورة العودة"، وشاركه البطولة النجم فتحي عبدالوهاب، هبه مجدي، خالد سرحان، مي سليم، محمد عز، سهر الصايغ، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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