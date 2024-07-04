اليوم.. تامر حسني يطرح أحدث أعماله الغنائية "جامدين جامدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان تامر حسني لطرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "جامدين جامدين" والتي من المقرر طرحها اليوم الخميس، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات.

ونشر "حسني" صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "صباح الفل على الكل، ونهار جميل على كل الناس، انتظروا اليوم إن شاء الله أغنيتي الجديدة "جامدين جامدين"، الساعة ٥ مساءً على جميع المنصات".

يذكر أن الفنان تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي في مدينة الرياض، الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن حفلات "جولة المملكة"، ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

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