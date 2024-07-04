"تهديد" و "سب وقذف" تفاصيل بلاغ رضا البحراوي ضد عدوية شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصاعدت أزمة المطرب رضا البحراوي مع المطرب الشعبي عدوية شعبان عبدالرحيم بعد الخلاف الذي نشب بينهما، بسبب إحدى الأغاني.

طارق عبد الستار "مدير أعمال المطرب رضا البحراوى"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال،:"للأسف الموضوع فاق الحد، ورغم تجاهل رضا الرد للإساءة، وصلت الأمور إلى حد السب والقذف والتشهير، وأيضا التهديد".

وتابع: "محامي رضا البحراوي، تقدم فعلا أمس الأربعاء ببلاغ للنائب العام، ضد عدوية شعبان عبدالرحيم يتهمه فيه بالتهديد العلني والسب والقذف"

المطرب الشعبى عدوية شعبان عبدالرحيم، كان قد شن هجوما ضد المطرب رضا البحراوي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "إنت برضو مش ساكت وبتغني الأغنية، استناني أنا فاضي لك، طول ما إنت بتغني الأغنية وأنا مش راضي هقفلك لو هبطل أشتغل طول عمري لأن حقي مش هيضيع زي باقي الناس اللي انت بتسرقها، أنا لا".

وفي مقطع فيديو، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، قال عدوية: "يا رضا أنا قلت لك بلاش أنا وبلاش الأغنية دي، علشان كدة بتخسرني، أنا مش عايز أغلط لغاية دلوقتي، أنا قلت لك وحذرتك، هتيجي تغني الأغنية معايا بالاستديو، مرضيتش نغنيها معايا في الاستديو، يبقى متغنيهاش في الشغل".

وتابع: "الاغنية من ألحاني وكلمات عم إسلام خليل، وتوزيع أشرف البرنس، إنت مرضيتش تغنيها في الاستديو معايا، يبقى تبعد عني وعن الأغنية، علشان أنا وحش، وقسما بالله إنت هتزعل مني".

ومع تصاعد الهجوم، تحدث مصدر مقرب من المطرب رضا البحراوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال: "رضا قدم الأغنية بسبب إن التيمة الأساسية في اللحن مأخوذة من أغنية له وهي (ناس مني ومن دمي)، وتم مزجها مع اللحن الذي يخص الشاعر والملحن إسلام خليل".

وتابع: "السبب الحقيقي للأزمة هو عدم اقتناع رضا البحراوي، بتقديم الأغنية دويتو مع عدوية شعبان عبد الرحيم، ولهذا يهاجمه".