أشرف فايق: نجوت من سكتة دماغية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشف المخرج أشرف فايق عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن تفاصيل حالته الصحية، والتي استلزمت نقله للمستشفى منذ يومين

وكتب: "بفضل الله نجوت من سكتة دماغية محققة، وبفضل دعاء الغالية أمي ودعائكم، أشكركم فقد غمرتموني بحبكم، لمجرد سؤالكم علي في وعكتي الصحية هذه"

وتابع: "دائما ما أقول وطوال حياتي رصيد حب الناس لي أهم من مليارات الدنيا كلها، شكرا لكل اللي سأل علي، وشكرا لكل من حاول أن يحضر للمستشفى، وشكرا لكل من حضر للمستشفى ولم يستطع الدخول لرؤيتي، وسامحوني لو لم أستطع الرد على الهاتف لأنني منعت من ذلك بأمر الأطباء"

وأضاف: "علمت من إدارة المستشفى بعد خروجي بأن هناك أحبابي من الطلبة حضروا للسؤال علي من أكثر من محافظة ولم يتمكنوا لخروجي أو لمنع الزيارة، سامحوني أحبابي، أنا الأن خارج المستشفى وأتماثل للشفاء بفضل الله ودعاء أمي الحبيبة وطبعا دعاءكم لي، بحبكم وربنا يكرمكم ومايحرمني منكم"

واختتم حديثه قائلا: "نصيحة: مفيش حاجة تستاهل وصحتكم بالدنيا، نلتقي بإذن الله لو لينا عمر في صالون ( كلام ف السيما مع المخرج السينمائي أشرف فايق ) يوم الخميس 11/7/2024"