إليسا عن إيلي صعب: "حبيبي وواحد من أهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت النجمة إليسا عن العلاقة القوية التي تربطها بـ مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، وذلك من خلال مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وقالت إليسا بالفيديو: "إيلي صعب حبيبي وبتربطنا علاقة شخصية بعيدًا عن الموضة، بعتبره واحد من أهلي، وأنا كمان صاحبة مراته وابنه، بحبه كتير لأنه أول حاجة إنسان رائع وكريم ومريح، عنده كل المواصفات اللي تحب تشوفها في أي حد".

يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا، أغاني ألبومها "أنا سكتين"، ويضم 12أغنية، منها "العقد"، و "النظرة الأولى"، و"نظرات"، و "من أول السطر".

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