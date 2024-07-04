شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر تبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل برغم القانون مع إيمان العاصى والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الفنانة جوري بكر تصوير أول مشاهدها في مسلسل برغم القانون مع النجمة إيمان العاصي اليوم الخميس، حيث إلتحقت بأسرة العمل الذي بدأ تصويره الأسبوع الماضي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، وتظهر جوري خلال أحداث العمل بشخصية محامية.

واستأنفت جورى بكر نشاطها الفنى بعد أيام من عودتها إلى زوجها، حيث تم الصلح بيهما بعد انفصال دام شهر ونصف، حيث نشرت جوري صورة على حسابها بموقع إنستجرام وكتبت: "تم الصلح بينى وبين زوجى وأبو ابنى وأتمنى من الناس تدعى لنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".

وتجتمع جورى بكر وإيمان العاصى فى مسلسل برغم القانون للمرة الثانية بعدما شاركا سوياً في مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى، والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، وجسدت جوري بكر خلال العمل شخصية وداد التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بسبب طبيعتها الشريرة.

مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

وشاركت جورى بكر فى شهر رمضان الماضى خلال مسلسل مسار إجبارى من 15 حلقة، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.