شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلاً بالدورة الثانية من مهرجان العلمين 9 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الهضبة عمرو دياب حفلاً ضخماً ضمن مهرجان العالم علمين في الـ 9 من شهر أغسطس المقبل، وهى الحفلة التي ستلقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً من قبل محبى الهضبة الذى يعد أحد أهم نجوم الغناء في العالم العربى بعدما استمر على عرش النجومية لسنوات طويلة.

هذا وكانت الإعلامية منى عبد الوهاب المتحدث الرسمي لمهرجان العلمين في نسخته الثانية كشفت فى وقت سابق، أن هناك العديد من الحفلات الغنائية لكبار النجوم خلال المهرجان، أبرزها: تامر عاشور، كاظم الساهر، محمد منير، كايروكي، ويجز، ديانا حداد، سعاد ماسي وعمرو دياب.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

كما أعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وكانت قناة Extra News قد روجت لمهرجان العلمين 2024، من خلال نشر برومو تشويقي، يحتوي على لقطات من حفلات الموسم الأول الذى أقيم العام الماضى، وشارك فيه معظم نجوم الغناء، كما استعرض البرومو جانبا من الفعاليات الرياضية التي سبق أن تم تنظيمها خلال الدورة الأولى من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.