شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للنجم أحمد عدوية بصحبة نجله وأحفاده احتفالا بعيد ميلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل اليوم نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية بعيد ميلاده، حيث شاركه نجله محمد وأحفاده بمجموعة صور احتفالا بتلك المناسبة السعيدة.

وكانت آخر أغاني نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان .

ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.



عدوية-وأحفاده



عدوية-وحفيده



محمد-عدوية-وأحمد-عدوية











