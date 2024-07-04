شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يحيي حفل غنائي بمهرجان العلمين 1 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يحيي أمير الغناء العربي هاني شاكر يوم 1 أغسطس المقبل حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية تنطلق فى الفترة من 11 يوليو الجارى حتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتى تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضى.

ومن المقرر أن يشهد مهرجان العلمين إحياء 10 حفلات غنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربى، أبرزهم: محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، تامر عاشور، ويجز، كايروكى، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء فى الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير فى تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسى عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكى، وغيرهم.