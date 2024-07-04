شكرا لقرائتكم خبر عن حفل حمزة نمرة ومسار إجبارى وسعاد ماسى بمهرجان العلمين يوم 16 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن القائمون على مهرجان العلمين، جدول فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الذي في الفترة من 11 يوليو الجارى وحتى 30 أغسطس، حيث يشهد يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس إقامة 3 حفلات غنائية يحيها كلاً من حمزة نمرة، وفريق مسار إجبارى، وسعاد ماسي.

قرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين بجانب العلم المصري، على البوستر الخاص بالمهرجان، كما قرر القائمون على المهرجان تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية لدعم أهلنا في فلسطين، وهذا يعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم فلسطين.

ويقيم مهرجان الجديدة في نسخته الثانية مهرجان "نبتة" خاص بالأطفال، لأول مرة في مصر، يترأسه النجم أحمد أمين، والذى تحدث خلال المؤتمر قائلاً: "لما بكون قريب من الأطفال بتعلم منهم كتير، والأطفال عندهم حب للحياة وخيال أوسع ونشاط، ونظرة إيجابية لكل حاجة، وخلال مهرجان نبتة مش هنكتفي نقدم للطفل ترفيه ولكن كمان صناعة للطفل، ونبته بتهتم بالطفل من صغرة لحد ما يبقى مراهق".

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، ومن أبرز نجوم الدورة الأولى: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة و بهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.