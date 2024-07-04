شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية التليفزيون لحسن الرداد وإيمى سمير غانم بمهرجان العلمين 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان العلمين اهتماماً كبيراً بالمسرح خلال فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، مثلما يظهر مع عروض مسرحية عديدة منها العرض الأول لمسرحية التليفزيون الذى يشارك في بطولتها الثنائى حسن الرداد وإيمى سمير غانم.

على أن يتم عرض المسرحية ابتداءً من الـ 8 في شهر أغسطس المقبل وحتى الـ 10 من الشهر ذاته، كما تعد المسرحية ضمن تعاون الشركة المتحدة مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، خلال فعاليات الموسم الثانى من مهرجان العلمين الجديدة 2024.

كما أعلن عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن كواليس الأمر خلال لقائه باليوم السابع بقوله : "التعاون ما بينا وبين هيئة الترفيه فى مجالات متعددة، والسنة دى هم هيرعوا 3 حفلات كبيرة، وهيرعوا 4 مسرحيات، واحنا هنرعى مسرحيتين فى مهرجان الرياض، وبنعتبر إن ده باكورة التعاون مع كل المهرجانات اللى فى المنطقة إن شاء الله".