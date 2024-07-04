شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية عملوها ازاى فى مهرجان العلمين يوم 15 أغسطس لمدة 3 ليال والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مسرحية عمولها إزاى بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الذى يقام في الفترة من 11 يوليو الجارى وحتى 30 أغسطس المقبل، حيث تعرض المسرحية لمدة 3 ليال أيام الخميس 15 والجمعة 16 والسبت 17 أغسطس المقبل.

وتعرض مسرحية عملوها ازاى في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، ضمن خطة التعاون بين الشركة المتحدة مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب كريم محمود عبد العزيز كلاً من: عائشة بن أحمد، حمدى الميرغني، سليمان عيد.

وكان عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد كشف عن التعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية فى مجالات متعددة، حيث إن هذا العام ترعى هيئة الترفيه وموسم رياض 3 حفلات كبيرة، و4 مسرحيات في مهرجان العلمين، على أن ترعى المتحدة مسرحيتين فى مهرجان الرياض، مؤكداً أن ذلك يعتبر باكورة التعاون مع كل المهرجانات الموجودة في المنطقة.

قرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين بجانب العلم المصري، على البوستر الخاص بالمهرجان، كما قرر القائمون على المهرجان تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية لدعم أهلنا في فلسطين، وهذا يعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم فلسطين.