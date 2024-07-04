فن ومشاهير

عرض مسرحيات حبيبتي من تكون والشهرة وحدوتة بعد النوم بمهرجان العلمين

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الخميس، 04 يوليو 2024 05:24 م

يشهد مهرجان العلمين في دورته الثانية، عروض مسرحية، حيث تعرض مسرحية الشهرة من 1 الى 3 أغسطس، وحدوتة بعد النوم من 1 إلى 4 أغسطس، وحبيبتي من تكون من 29 إلى 31 أغسطس، والمأخوذة عن قصة حياة عبد الحليم.

تعرض مسرحية التليفزيون للنجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الذى يقام في الفترة من 11 يوليو الجارى وحتى 30 أغسطس المقبل، حيث تعرض المسرحية لمدة 3 ليال أيام الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10 أغسطس المقبل.

وتعرض مسرحية التليفزيون في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، ضمن خطة التعاون بين الشركة المتحدة مع هيئة الترفيه وموسم الرياض، ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب حسن الرداد وإيمى سمير غانم كلاً من: أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد.

وكان عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد كشف عن التعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية فى مجالات متعددة، حيث أن هذا العام ترعى هيئة الترفيه وموسم رياض 3 حفلات كبيرة، و4 مسرحيات في مهرجان العلمين، على أن ترعى المتحدة مسرحيتين فى مهرجان الرياض، مؤكداً أن ذلك يعتبر باكورة التعاون مع كل المهرجانات الموجودة في المنطقة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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