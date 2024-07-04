شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يحيي حفلا غنائيا يوم 2 أغسطس بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

يحيي النجم رامي جمال حفلا غنائيا يوم 2 أغسطس بمهرجان العلمين، فيما تنطلق فعاليات مهرجان نبتة تحت مظلة مهرجان العلمين في دورته الثانية يوم 24 وحتى 29 أغسطس.

وكشف مهرجان العلمين عن إطلاق جوائز مهرجان نبتة للطفل لعام 2024، وهي مسابقة مخصصة للمحتوى العائلي والخاص بالأطفال تهدف هذه المسابقة إلى دعم وتشجيع الإبداع في المحتوى الموجه للطفل والأسرة من خلال توفير منصة للشركات وصانعي المحتوى الموهوبين لعرض أعمالهم الفريدة والمتميزة.

تسعى المسابقة لاكتشاف وتعزيز الأعمال الإبداعية المتميزة في مختلف الفئات الإبداعية، في الكتابة الإبداعية سواء كتب الأطفال، كتابة السيناريو، الشعر للأطفال وفي مجال الأفلام، أفلام متحركة (ثنائية أو ثلاثية الأبعاد)، أفلام حية للأطفال سواء قصيرة أو طويلة.

وفي مجال الدراما سواء مسلسلات تلفزيونية أو رقمية للأطفال، متحركة أو حية، بالإضافة إلى الأغاني المخصصة للأطفال ومعالجته وتصميم الشخصيات.

فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية تنطلق فى الفترة من 11 يوليو الجارى حتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتى تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضى.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان إحياء 10 حفلات غنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربى، أبرزهم: محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، تامر عاشور، ويجز، كايروكى، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء فى الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير فى تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسى عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكى، وغيرهم.