جميلة عوض تشارك جمهورها لحظات مميزة من عطلتها..و سعر حقيبة يدها سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تستمر الممثلة المصرية جميلة عوض بمشاركة متابعيها لحظات مميزة من عطلتها في إيطاليا مع زوجها المونتير أحمد حافظ في عطلتهما الصيفية، وذلك عبر حسابها الخاص، وأظهرت عوض من خلال منشورها الأماكن التي زارتها هناك، بالإضافة إلى أنها كانت تحمل حقيبة يد من دار ازياء JACQUEMUS وصل سعرها إلى 1,060 دولار.



يذكر أن جميلة عوض كانت قد دخلت القفص الذهبي مؤخراً، في حفل زفاف أقامته في العاصمة المصرية القاهرة، وجمعت فيه العديد من الأصدقاء والنجوم من الوسط الفني، وتألقت بفستان رائع ومميز من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، الذي كان متواجداً بين الحضور أيضاً.

