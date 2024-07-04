شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تستضيف نادر عباسى في لقاء مباشر مع الجمهور بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الموسيقار نادر عباسى في لقاء مباشر بحضور الجماهير، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الذى يقام في الفترة من 11 يوليو الجارى وحتى 30 أغسطس المقبل، حيث يقام اللقاء يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى.

قرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين بجانب العلم المصري، على البوستر الخاص بالمهرجان، كما قرر القائمون على المهرجان تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية لدعم أهلنا في فلسطين، وهذا يعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم فلسطين.

ويقيم مهرجان العلمين في نسخته الثانية مهرجان "نبتة" خاص بالأطفال، لأول مرة في مصر، يترأسه النجم أحمد أمين، والذى تحدث خلال المؤتمر قائلاً: "لما بكون قريب من الأطفال بتعلم منهم كتير، والأطفال عندهم حب للحياة وخيال أوسع ونشاط، ونظرة إيجابية لكل حاجة، وخلال مهرجان نبتة مش هنكتفي نقدم للطفل ترفيه ولكن كمان صناعة للطفل، ونبته بتهتم بالطفل من صغرة لحد ما يبقى مراهق".

وتشهد الدورة الثانية من مهرجان العلمين تعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية فى مجالات متعددة، حيث إن هذا العام ترعى هيئة الترفيه وموسم رياض 3 حفلات كبيرة، و4 مسرحيات في مهرجان العلمين، على أن ترعى المتحدة مسرحيتين فى مهرجان الرياض، حيث يعد ذلك باكورة التعاون بين المتحدة وكل المهرجانات الموجودة في المنطقة.