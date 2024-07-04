ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.. منى الشاذلي تستضيف مدحت صالح يوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات نسخة صيف 2024 من مهرجان العلمين الجديدة، يشهد يوم 11 يوليو استضافة الإعلامية منى الشاذلي للمطرب الكبير مدحت صالح، في حلقة خاصة.

ويقدم مدحت وسط حضور عدد كبير من الجمهور، باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والتي تحظى بإعجاب محبيه ويتفاعلون معها بترديد كلماتها.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة تُقام فعالياته في الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في العالم العربي، إلى جانب استضافة عدد من المسرحيات.

وشهد نورث سكوير في العلمين يوم الاثنين الموافق 1 يوليو مؤتمر صحفي بحضور المسؤولين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من رعاة المهرجان، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، تم خلاله الكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة.