بسمة بوسيل توجه رسالة لـ تامر حسني بعد طرح "جامدين جامدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت المطربة بسمة بوسيل، رسالة لطليقها المطرب تامر حسني، بعد طرحه أحدث أغانيه الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وكتبت بسمة، تعليقا على تدوينة لتامر حسني عبر حسابه على إنستجرام، قائلة: "مبروك يا تيمو .. تحفة الصيف إن شاء الله".

ونشر "تامر" الأغنية عبر حسابه، وعلق عليها: "الآن أغنية (جامدين جامدين) على كل المنصات، كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد، ماستر علي فتح الله، جيتارات محمد مغربي، أكورديون وبوزوق محمود شاهي".

وتقول بعض كلمات أغنية "جامدين جامدين":

لو حد زعلان قابلك

هاته من إيديه

قوله في ناس فرحانة

وجو جديد عليه

لو جالنا بس هيطلع

من كل اللي فيه

احنا لمتنا دي

بالدنيا كلها

كل دقيقة انبساط

بنستغلها

والسكة اللي بتزعل

نمشي عكسها

رقص اللي مكشر دلعه

وتعالى من الحزن نطلعه

يالا خلي اليوم ده نولعه

ونكتر الحلوين

جامدين جامدين وده كده كده

صحبتنا الحلوة مأكده

لأ بقى والحلو في كل ده

احنا كده من سنين.

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