شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحتفي بمسيرة مدير التصوير سعيد شيمي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفى الخليج 365 بمسيرة مدير التصوير الكبير سعيد شيمي، وبفوزه بجائزة الدولة في فرع الفنون، وتحدث سعيد شيمي عن مسيرته الممتدة وعن نشأته وأعماله خلال ندوة صحفية تنشر لاحقا.



مدير التصوير سعيد شيمي في الخليج 365



مدير التصوير سعيد شيمي



الخليج 365 يحتفي بمدير التصوير سعيد شيمي



مدير التصوير سعيد شيمي في الخليج 365



مدير التصوير سعيد شيمي في الخليج 365



مدير التصوير سعيد شيمي



مدير التصوير سعيد شيمي



مدير التصوير سعيد شيمي في الخليج 365



الخليج 365 يحتفي بمدير التصوير سعيد شيمي



مدير التصوير سعيد شيمي في الخليج 365



تكريم مدير التصوير سعيد شيمي في الخليج 365

سعيد شيمي تخرج فى المعهد العالى للسينما عام 1971 قسم ( تصوير سينمائي ) بتقدير جيد جدا، حصل على دبلوم متخصص في التصوير الفوتوغرافى من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1969.

حصل سعيد شيمي على 3 دبلومات دولية (c.m.a.s) في الغوص تحت الماء (مرتبة ثلاث نجوم) و أول من صور سينمائيا في الأعماق في مصر.اشترك كمصور متطوع في تصوير في تصوير أحداث حرب الاستنزاف و حرب أكتوبر.

اختير سعيد شيمي عضوا ورئيسا في لجان التحكيم السينمائية في عدة مهرجانات دولية و محلية ، عضو بلجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة عضو باتحاد السينمائيين التسجيليين المصريين. وصور أفلاما متعددة خارج مصر في فرنسا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - قبرص - إيطاليا - كندا - لبنان - العراق - الأردن - تونس - الإمارات العربية المتحدة.



