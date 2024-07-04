شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تامر حسنى فى الدورة الثانية من مهرجان العلمين يوم الجمعة 26 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان العلمين عن حفل النجم تامر حسنى ضمن فعاليات الدورة الثانية التي تقام في الفترة من 11 يوليو الجارى وحتى 30 أغسطس ، حيث يحيى تامر حسنى حفله الغنائي يوم الجمعة الموافق 26 يوليو الجارى، إذ يستعد لتقديم أشهر أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور وكذلك إطلاق أكثر من مفاجأة.

وقرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعا علم فلسطين بجانب العلم المصري، على البوستر الخاص بالمهرجان، كما قرر القائمون على المهرجان تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية لدعم أهلنا في فلسطين.

ويقيم مهرجان العلمين في نسخته الثانية مهرجان "نبتة" خاص بالأطفال، لأول مرة في مصر، يترأسه النجم أحمد أمين، والذى تحدث خلال المؤتمر قائلاً: "لما بكون قريب من الأطفال بتعلم منهم كتير، والأطفال عندهم حب للحياة وخيال أوسع ونشاط، ونظرة إيجابية لكل حاجة، وخلال مهرجان نبتة مش هنكتفي نقدم للطفل ترفيه ولكن كمان صناعة للطفل، ونبتة بتهتم بالطفل من صغرة لحد ما يبقى مراهق".

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، ومن أبرز نجوم الدورة الأولى: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة و بهاء سلطان و رضا البحراوى و مسلم وشارموفرز وغيرهم.