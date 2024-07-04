شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق العرض الثاني لمسلسل الحشاشين على قناة الحياة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قناة الحياة عن بدء العرض الثانى لـ مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، على شاشتها بدءا من يوم الأحد المقبل 7 يوليو الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 1.30 صباحاً والساعة 11 صباحاً والساعة 2 مساء.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

وحصل مسلسل الحشاشين على جائزة أفضل مسلسل عربي من جوائز الدانة للدراما الخليجية، كما فاز كذلك بجائزة أفضل مسلسل درامي طويل بتصويت لجنة التحكيم.