شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. علاء عبد الخالق اكتشفه عمار الشريعى وقدم 5 ألبومات مع فرقة الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الذكرى الأولى لوفاة الفنان علاء عبد الخالق، اليوم الخميس 4 يوليو، والذى يعد أحد أهم الأصوات الغنائية التى تألقت فى فترة الثمانينيات والتسعينيات، وحقق فى هذه الفترة نجاحاً كبيراً مع النجمتين منى عبد الغنى وحنان وكونوا فرقة "الأصدقاء"، بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعى وأحدثوا نقلة نوعية فى عالم الغناء آنذاك.

شهرة علاء عبد الخالق جاءت بعد أن اكتشفه الموسيقار عمار الشريعى عندما تقدم لإحدى المسابقات الفنية، وبعد بحث الموسيقار الكبير عن أصوات نسائية قام علاء عبد الخالق بترشيح زميلتيه بالدراسة النجمتين منى عبد الغنى وحنان، ليكونوا فرقة "الأصدقاء"، وقدمت الفرقة 5 ألبومات غنائية على مدار 6 سنوات، وهى: "مطلوب موظف، هنغني، قول يا باسط، خارج المنافسة، الحدود".

وبعد حل الفرقة عام 1986، بدأ الفنان علاء عبد الخالق رحلته الغنائية، وأطلق أول ألبوماته "مرسال" عام 1985، الذي تعاون فيه مع الفنان حميد الشاعري في التوزيع والألحان، وحقق الألبوم نجاحا جماهيريا، وشاركه الفنان حميد الشاعري في أداء أغنية "بحبك" في نفس الألبوم، وتعاون مع حميد الشاعري فى ثانى ألبوم بعنوان "وياكي" 1987، وأيضا ثالث ألبوماته كان بعنوان "عشانك" 1989، وتعاون معه فى الكثير من أغنياته.

واستمر النجاح للفنان علاء عبد الخالق حيث قدم ألبوم “هتعرفيني” عام 1991، “اتغيرتي” عام 1992، “مكتوب“ عام 1993، ”لازم” عام 1995، “طيارة ورق” عام 1997، “الحلم” عام 1998، “الليلة” عام 2000، “عين ب عين” 2002، وبعد غياب 6 أعوام عاد وقدم البوم "حب مش عادى" ليكون هذا آخر ألبوماته.

ومن أشهر أغنيات الفنان علاء عبد الخالق: “مكتوب، داري رموشك، بحبك باستمرار، طيارة ورق، مرسال، عشقتك، راجعلك، سقف ياللي معانا، الحب ليه صاحب، لو يوم، لأني بعيد”، وغيرها من أروع الأغنيات.