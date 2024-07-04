شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جنات بجائزة سفيرة القفطان المغربى في الرباط والان مع تفاصيل الخبر

تحل الفنانة المغربية جنات ضيفة شرف على فعاليات المهرجان الدولي لفن القفطان في المغرب، بحفل تكريم خاص في العاصمة الرباط، مساء السبت المقبل.

وتتوج جنات بجائزة سفيرة القفطان المغربي ودرع المهرجان التكريمي عن مسيرتها الغنائية الحافلة، وذلك ضمن فعاليات النسخة التاسعة من المهرجان الدولي لفن القفطان "Art Du Caftan".

وطرحت جنات، مؤخراً، أغنيتها الجديدة باسم "وحدة وحدة"، باللهجة المغربية عبر قناتها على اليوتيوب كلمات وألحان شريف شادى وتوزيع يوسف حسين ومكس ماستر ماهر صلاح.

وسبق وطرحت المطربة جنات أحدث أغانيها الرومانسية، بعنوان " تقبل على نفسك " في يناير الماضي، والأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل والحان محمد عبد المنعم وتوزيع أحمد عادل، وإشراف موسيقى حمدى بدر.

ويشهد المهرجان المغربي هذا العام مشاركة توليفة من نجوم الموسيقى المغربية، مثل الفنانة زينة الداودية والمطرب زكريا الغفولي وفنان موسيقى الجناوة حميد القصري، وسيتضمن حفل المهرجان عرض أزياء للملابس التقليدية المغربية بجانب الإطلالات الغنائية، ويأتي المهرجان تحت مظلة وزارة الشباب والثقافة المغربية والمكتب الوطني للسياحة.