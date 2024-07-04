2 أغسطس.. رامي جمال يحيي حفلا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحيي المطرب رامي جمال حفلا غنائيا كبيرا يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المُقبل ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان العلمين الجديدة.

ويضم جدول فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، عددا من الحفلات الكبيرة التي يشارك في إحيائها، كبار نجوم الغناء في العالم العربي، بينهم: "الكينج" محمد منير، "القيصر" كاظم الساهر، المطرب تامر حسني.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة تُقام فعالياته في الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس، وشهد نورث سكوير في العلمين يوم الاثنين الموافق 1 يوليو مؤتمر صحفي بحضور المسؤولين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من رعاة المهرجان، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

وأعلن القائمون على المهرجان عن تخصيص 60% من أرباح الدورة الجديدة لصالح أهلنا في فلسطين.