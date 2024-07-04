مغني المهرجانات عبده الأمير: انتهيت من تسجيل "عمار يا مصر" وحلمي الغناء مع شيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

اختار مغني المهرجانات عبده الأمير أن يسلك طريقًا مغايرًا عن ما يتم تقديمه من قبل مطربي هذه النوعية من الأغاني، وأن يكون لغنائه رسالة وهدف بين السطور، وقرر أن يتحدث خلال أغانيه عن الاحتباس الحراري وتغير المناخ ومدى تأثيره على العالم.

الأمير قام مؤخرًا بتصوير كليب غنائي مع فرقته الغنائية "المبدعين" بعنوان "يالا مبادرة" حذر خلالها من مخاطر تغير المناخ على أمل أن تصل رسالته لكل من يهمه الأمر.

وقال عبده الأمير في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "احنا بنخاطب أنا وفرقتي الإنسانية من خلال تسليط الضوء على أهمية الطاقة الخضراء، وحاولت أوصل رسالتي وأخاطب 2050، ومبادرتنا اخدناها من منتدى شباب العالم، واخدنا قرار أننا نعمل أغنية لتغيير المناخ، وتعتبر قضية تغيير المناخ من أخطر القضايا في العالم، وحاولنا نقدم رسالتنا بشكل مختلف، والأغنية اسمها يالا مبادرة".

وعن جديده في عالم الغناء قال: "سجلت أغنية اسمها عمار يا مصر لتنشيط السياحة، وعملت أغنية أهلا بيكو في أرضها، وعملنا أغنية لمستشفى 57357، ومهرجان اسمه مفيش منافس وده اللي رشحني أن أكون في دبي يوم 1 أغسطس اللي جاي والأغنية دي كانت فاتحة خير عليا".

كما كشف أن من بين أحلامه الغناء مع عدد من المطربين، وبينهم: تامر حسني، أحمد شيبة، عمر كمال، حسن شاكوش، وأحمد موزة .

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