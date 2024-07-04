تعرف على المسرحيات المشاركة في مهرجان العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف القائمون على مهرجان العلمين الجديدة، عن الأعمال المسرحية المقرر عرضها ضمن موسم صيف 2024، في فترة المهرجان والممتدة من 11 يوليو إلى 30 أغسطس.

تعرض مسرحية فيلم رومانسي ضمن فعاليات المهرجان في الفترة من 18 إلى 21 يوليو، ومسرحية "الستات عايزة إيه" من 25 إلى 28 يوليو، ومسرحية الشهرة أيام 1 و2 و3 أغسطس، ومسرحية حدوتة بعد النوم في الفترة من 1 إلى 4 أغسطس.

كما يشهد المهرجان عرض 4 مسرحيات، كانت قد شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي: مسرحية التلفزيون بطولة النجمين إيمي سمير غانم وحسن الرداد، وتُعرض في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس، مسرحية عملوها إزاي بطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز والفنانة عائشة بن أحمد في الفترة من 15 إلى 17 أغسطس، ومسرحية السندباد بطولة النجم كريم عبدالعزيز والنجمة نيللي كريم، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، ومسرحية حبيبتي من تكون؟ من 29 إلى 31 أغسطس، والتي تحكي جزء من سيرة "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى في العالم العربي، بينهم: كاظم الساهر، محمد منير، ديانا حداد، رامي جمال، هاني شاكر، الموسيقار عمر خيرت.